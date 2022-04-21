Минобороны РФ: российские военные «высокоточкой» ударили по 14 объектам ВСУ

Российские военные высокоточным оружием нанесли удары по 14 объектам украинских войск, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он также сообщил об уничтожении 120 националистов в районах Черкасское и Александровка.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам украинских войск. Нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах Черкасское и Александровка, уничтожено до 120 националистов. Авиацией поражены 64 военных объекта Украины, среди них 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, — рассказал Конашенков.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что Мариуполь сейчас находится полностью под контролем Вооружённых сил России, а также ЛНР и ДНР, а иностранные боевики надёжно заблокированы на «Азовстали».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» потребуется три-четыре дня. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, «планировал» довести операцию до конца в более сжатые сроки — до или после обеда 21 апреля.