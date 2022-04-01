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МО России: военные уничтожили хранилища снабжавшего ВСУ Кременчугского НПЗ

10:53, 02 апреля 2022
МО России: военные уничтожили хранилища снабжавшего ВСУ Кременчугского НПЗ Фото: metallurgprom.org
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Российские военные утром 2 апреля уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который снабжал украинские войска бензином и дизельным топливом. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, его слова приводит РИА Новости.

Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны, — сказал Конашенков.

Кременчугский НПЗ является самым крупным украинским предприятием, производящим нефтепродукты.

Ранее Минобороны показало видео одиночного пуска высокоточных крылатых ракет «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион», в результате которого был уничтожен один из объектов украинской армии. В другом видео было продемонстрировано уничтожение командного пункта ВСУ. Удар был нанесён управляемыми ракетами вертолётов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ с расстояния свыше семи тысяч метров.

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