МО России: военные уничтожили хранилища снабжавшего ВСУ Кременчугского НПЗ

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация Джо Байдена не стремится к смене режима в России. Так в интервью MSNBC она прокомментировала высказывания главы Белого дома о президенте России Владимире Путине во время выступления на прошлой неделе в Варшаве.

Позвольте мне быть предельно ясной. Мы не заинтересованы в смене режима. И это не наша политика. Точка, — сказала она. Харрис пояснила, что американская позиция с самого начала специальной военной...