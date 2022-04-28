МО России: над Херсоном сбиты 12 снарядов РСЗО и две ракеты «Точка-У»

РСЗО Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Системами противовоздушной обороны России 12 снарядов РСЗО и две ракеты «Точка-У» сбиты над Херсоном, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По данным ведомства, удары должны были быть нанесены по жилым кварталам, где расположены «детские сады, школы и многие соцучреждения».

В воздухе над городом сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У», — заявил Конашенков.

В Минобороны считают, что нанесение неизбирательных ракетных ударов по Изюму и Херсону является военным преступлением. В ведомстве отметили, что такие действия — грубейшее нарушение международного гуманитарного права.