Минобороны РФ: Азербайджан отвёл подразделения из района Фуруха в Карабахе

Азербайджан после переговоров отвёл свои подразделения из района населённого пункта Фурух в Карабахе, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что Москва зафиксировала два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе, четыре человека были ранены.

По результатам проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населённого пункта Фурух, — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что Россия зафиксировала два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована.

В Министерстве обороны России 26 марта сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе.

В ведомстве добавили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа Bayraktar-TB 2 по подразделениям армянских вооружённых формирований в районе населённого пункта Фурух. Командование российских миротворцев принимает меры для урегулирования ситуации и возвращения азербайджанских военных в исходное положение, им направлен призыв по отводу.

Минобороны Азербайджана ранее обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку. В Минобороны добавили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

До этого в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.