МО РФ: вся территория Херсонской области взята под полный контроль

Вся территория Херсонской области взята под полный контроль силами ВС РФ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Он также добавил, что силами ДНР и ЛНР был захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников, а также изъяты 10 американских комплексов Javelin и ряд других образцов западного вооружения.