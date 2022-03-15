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МО РФ: вся территория Херсонской области взята под полный контроль

МО РФ: вся территория Херсонской области взята под полный контроль
10:13, 15 марта 2022
МО РФ: вся территория Херсонской области взята под полный контроль
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Вся территория Херсонской области взята под полный контроль силами ВС РФ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Он также добавил, что силами ДНР и ЛНР был захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников, а также изъяты 10 американских комплексов Javelin и ряд других образцов западного вооружения.

Минобороны России: российские вооруженные силы взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области, — сообщил генерал-майор.

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