МО РФ: ВСУ провели постановочные сьёмки погибших гражданских в ряде городов

Вооружённые силы Украины срежиссировали гибель украинских мирных жителей, якобы погибших от рук российских военных, в ряде населённых пунктов страны, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, в инсценировке участвовали спецслужбы и военные 72-го главного центра психологических операций, сообщает ТАСС.

Конашенков подчеркнул, что главная цель подобных действий — распространение материалов, дискредитирующих ВС России, по западным каналам СМИ. Он подчеркнул, что представители ВСУ организовали съёмки в Сумах, Конотопе и других населённых пунктах Украины.

По подтверждённой информации, вечером 4 апреля в населённом пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съёмка якобы погибших от насильственных действий российских вооружённых сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах, — подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу событий в Буче, назвав их фейками, «вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды», создаваемыми за большие деньги пиар-агентствами и «фабриками троллей». По его словам, представители нацбатов и теробороны готовы «мимоходом» убить мирных жителей ради расчеловечивания России и её максимального очернения.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после вывода военных РФ из города.