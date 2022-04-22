МО: ВС России уничтожили цеха по созданию взрывчатых веществ для ВСУ

Вооружённые силы РФ ударом высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожили цеха предприятия по созданию взрывчатых веществ и порохов для украинских войск, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что ракетами воздух-земля были поражены девять военных объектов Украины, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооружённых сил, — сказал Конашенков.

В Минобороны добавили, что российская авиация уничтожила девять военных объектов Украины. В их числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что в рамках второго этапа спецоперации России на Украине Вооружённые силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. По его словам, контроль Донбасса даёт возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.