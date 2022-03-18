МО РФ: военные доставили более 75 тонн гумпомощи жителям Херсона

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что военные доставили более 75 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов. Выданные продовольственные наборы включают в себя продукты первой необходимости — крупы и макароны, сахар и консервы, картофель и фрукты. В настоящее время в Херсоне открываются магазины и рынки, но цены завышены из-за нехватки продовольствия, сообщает РИА Новости.

На грузовых автомобилях в сопровождении российских военнослужащих гуманитарная помощь общим объёмом более 75 тонн была доставлена в областную столицу для жителей Херсона, — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за прекращения выплат зарплат и пособий большинство горожан не могут купить продукты. По этой причине большое число жителей Херсона и области ежедневно приходят к местам выдачи гуманитарной помощи от России.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что после окончания спецоперации России по денацификации Украины необходимо создать новую архитектуру безопасности между РФ и Западом. Он отметил, что доводы России должны быть услышаны. По его мнению, нельзя допускать начало ещё одной холодной войны. Новое противостояние России и Запада плохо скажется на международной политической и финансовой системе, считает пресс-секретарь.