МО РФ: ВКС России за ночь сбили четыре украинских беспилотника

Российские вооружённые силы смогли сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar ТВ-2. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге. Он также добавил, что российской авиацией за сутки были поражены 187 объектов.

Он добавил, что ВС РФ за время операции на Украине вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры. Представитель МО сообщил, что за прошедший день российские войска продвинулись на 11 км.

Были поражены два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники, — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны России обнародовало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами украинской армии. В ролик, опубликованный на YouTube-канале военного ведомства, попал момент выстрела по складу. Уточняется, что после выполнения боевого задания самолёт вернулся на аэродром базирования. В кадр попал и момент приземления.