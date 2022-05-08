МО РФ: в Одесской области запретили вещание российского и молдавского ТВ

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Администрация Одесской области запретила вещание российских и молдавских телеканалов. С целью ограничения информационного пространства запрещена работа провайдеров, которые транслировали вышеуказанное ТВ, сообщается в заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Известно, что жильцов квартир и частных домов насильно принуждают демонтировать спутниковые тарелки. Тех, кто не выполнил это требование, бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны.

Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна, — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны России обращает внимание, что подобного рода действия со стороны киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, которая вызвана деструктивной политикой Киева. Это свидетельствует о полном безразличии властей к судьбам миллионов украинцев.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с NEWS.ru заявил, что в рамках второго этапа российской спецоперации на Украине военным нужно занять Одесскую область, чтобы обезопасить Крым и Донбасс. По его мнению, защитить регионы можно только после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр.