Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о новых фактах воспрепятствования националистами выходу мирных жителей из населённых пунктов на Украине. В Чернигове националисты расстреляли мирных жителей за просьбу выйти из города в безопасные районы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек в последствии расстреляны, — сообщил Мизинцев.

Для того чтобы мирные жители не могли покинуть город, по распоряжению главы Чернигова и руководителя областной военной администрации взорван мост через Десну в киевском направлении. Многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры РФ говорят о том, что значительная часть удерживаемого в украинских городах радикалами населения ищет любые возможности эвакуации в Россию.

За минувшие сутки поступило 2329 таких обращений, всего в базе данных их числится 2 724 332 из 2095 населённых пунктов Украины. Эвакуировано за прошедшие сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР более 17,1 тысячи человек, всего с начала спецоперации — 401 216 человек, из них 84 865 — дети.

Россия создаёт гуманитарный коридор для выхода 67 иностранных судов из украинских портов. Иностранные суда не могут покинуть украинские порты из-за мин и угрозы обстрела.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках воды и еды горожан.