МО РФ: украинские мины скоро достигнут берегов Румынии и Болгарии

Дрейфующие украинские мины могут достигнут территориальные воды Румынии через четыре дня, а Болгарии примерно через десять суток, об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, передаёт RT. Ранее турецкие СМИ сообщили, что у входа в Босфор обнаружен предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что подозрительный объект является миной старого образца.

Дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии — через десять суток, — сказал Мизинцев.

Власти Турции установили частичный запрет на ловлю рыбы в Чёрном море после обнаружения в проливе Босфор мины. Срок действия ограничения не определён. В связи с произошедшим Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом.

В Минобороны России отметили, что по меньшей мере десять украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря. Это создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов.