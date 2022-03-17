МО РФ: США на Украине разрабатывали проект заражения людей от летучих мышей

Министерство обороны России сообщило, что США в течение многих лет реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Как отметили в ведомстве, военные намерены обнародовать новые документы о разработках биолабораторий Украины, передаёт ТАСС.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, военное ведомство опубликует новый пакет соответствующих документов и результаты их экспертизы в ближайшее время.

Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны, — сказал он.

Он подчеркнул, что согласно полученным данным, исследования выполнялись в Харькове на системной основе. Они непосредственно контролировались специалистами из США в течение многих лет. Минобороны сообщило, что намерено продолжить изучение документов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на территории Украины была создана сеть из нескольких десятков лабораторий, в которых при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты военно-биологического оружия для его применения против РФ. Он также отметил, что Киев при помощи извне также мог создать и ядерное оружие.