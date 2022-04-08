МО РФ сообщило об уничтожении крупного склада ВСУ в Одесской области

Днём 8 апреля с помощью высокоточных ракет воздушного базирования был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Нимировское Одесской области, сообщил в ходе вечернего брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Помимо этого, ВС РФ ликвидировали авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

За день российскими войсками были поражены 54 военных объекта Украины, включая 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, пункт управления, два склада топлива, полевой склад боеприпасов и две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Российская система ПВО также сбила украинский самолёт Су-27 в районе населённого пункта Новомихайловка.

Согласно информации оборонного ведомства, всего в ходе спецоперации были поражены 126 самолётов, 421 БПЛА, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок РСЗО, 876 орудий полевой артиллерии и миномётов и 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.

Вчера вечером Конашенков сообщил, что российские вооружённые силы полностью блокировали Новомихайловку и Угледар и приступили к зачистке населённых пунктов от националистов. Кроме того, Вооружённые силы России нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в Житомирской области.