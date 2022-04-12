Российские военные сорвали план украинских националистов покинуть Мариуполь
Минобороны России сообщило о срыве попытки украинских националистов вырваться из Мариуполя
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
10:22, 12 апреля 2022
Украинские танки и бронетехника Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Вооружённые силы РФ огнём авиации и артиллерии пресекли попытку украинских националистов вырваться из Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, пишет ТАСС. В результате уничтожено три украинских танка, пять БМП и семь автомобилей. Также удалось ликвидировать порядка 50 человек личного состава. Ещё 42 добровольно сложили оружие.
Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в тёмное время суток окружённые на территории завода Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана, — сказал Конашенков.
Он пояснил, что группировка украинских военных планировала покинуть город в северном направлении.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинского беспилотника «Байрактар» у берегов Крыма. Операцию удалось выполнить экипажу фрегата «Адмирал Эссен». Дрон вёл разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники.