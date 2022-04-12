Российские военные сорвали план украинских националистов покинуть Мариуполь

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Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами в Хмельницкой и Киевской областях Украины, сообщили в Минобороны РФ. Операцию провели с применением высокоточных ракет воздушного и морского базирования.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищённый ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад...