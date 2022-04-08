МО РФ: Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно «Сапфир»

Россия безвозмездно и без всяких условий передала Украине спасательное судно «Сапфир». Об этом на брифинге рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

8 апреля 2022 года российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно «Сапфир» в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2), — сообщил генерал.

Михаил Мизинцев отметил, что украинские власти не подтверждают, а всячески уклоняются от взаимодействия по решению вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Россия со своей стороны принимает исчерпывающие меры по обеспечению гражданского судоходства в Азовском, Чёрном и Средиземном морях.

Минобороны России в очередной раз призвало Международную морскую организацию и компании судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для деблокирования и безопасного выхода иностранных судов из портов Украины. На данный момент украинские власти удерживают в морских портах страны 77 судов из 18 государств.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ готовят очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей Украины якобы от действий Вооружённых сил РФ. Он отметил, что для распространения фейков привлекаются иностранные журналисты.