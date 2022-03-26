Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Севастополем

26 марта три украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Балаклеей, Киевом, Черниговом, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он также добавил, что были уничтожены ещё один украинский беспилотник, приближавшийся к Севастополю, и украинский вертолет Ми-24 над населённым пунктом Старая Басань.

Продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке. На данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подавлены 7 долговременных огневых точек и 5 бронеобъектов в защищенных укрытиях. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины, — заявил представитель Минобороны.

Министерство бороны России ранее опубликовало видео, на котором демонстрируется, как ракетчики ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по позиции ПВО «Бук» под Киевом. Ролик снят с борта российского разведывательно-ударного беспилотника. В ведомстве сообщили, что комплекс ВСУ был уничтожен.

Конашенков такжее сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили крылатой ракетой «Оникс» базу горючего в окрестностях Николаева. Он отметил, что с этой базы осуществлялось снабжение топливом украинской армии на юге страны.