МО РФ: российские подразделения продвинулись на 6 км и овладели Урожайным

ВС РФ продвинулись на 6 км и овладели Урожайным, а также ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что силы ДНР ведут бой за Каменку, Новосёловку Вторую и Верхнеторецкое. По словам представителя МО РФ, военные смогли занять населённые пункты Славный, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Российские подразделения продвинулись на 6 км и овладели Урожайным, ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии, — сказал он.

Конашенков добавил, что за время спецоперации было уничтожено несколько сотен единиц украинской боевой техники. В частности, он утверждает, что ВС РФ уничтожили 230 украинских беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронемашин, 154 установки РСЗО, а также 602 орудия полевой артиллерии и миномёта.

Ранее Конашенков заявил, что ВС РФ высокоточным оружием уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня и склад с боеприпасами в неработающем торговом центре в Киеве. Представитель Минобороны РФ в очередной раз обвинил украинских военных в использовании гражданских объектов в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.