МО РФ рекомендовало националистам сдать оружие и уйти из Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ведомство порекомендовало националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь. Он пояснил, что рекомендация относится ко всем подразделениям ВСУ, включая иностранных наёмников, сообщает ТАСС.

Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наёмников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории, — рассказал Мизинцев.

Для этого, по словам представителя Минобороны, будет создан коридор с 10 до 12 часов по московскому времени.

ВКС РФ за день поразили 89 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, девять артиллерийских орудий и 65 мест дислокации боевой техники, заявил ранее на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Он добавил, что были сбиты семь украинских беспилотников. Он сообщил, что российские военные завершают операцию по разгрому националистического батальона «Донбасс». Он отметил, что 20 марта войска смогли продвинуться на 12 километров.