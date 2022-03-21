МО РФ: ВДВ оттеснили из пригорода Киева служащих украинских нацбатов

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Передача Анкарой Киеву российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» невозможна, так как подобный шаг сильно усложнит российско-турецкие отношения, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, согласно условиям договора между Россией и Турцией, турецкая сторона не может куда-то перенаправить С-400 без согласия Москвы. Подобным образом США пытаются испортить отношения РФ и Турции.

Это просто такой ход со стороны американцев, зная о том, что результата не будет, но чтобы как-то испортить отношения РФ и Турции хотя бы на таком уровне. Результата не будет,...