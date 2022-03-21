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МО РФ: ВДВ оттеснили из пригорода Киева служащих украинских нацбатов

10:59, 21 марта 2022
МО РФ: ВДВ оттеснили из пригорода Киева служащих украинских нацбатов Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Подразделения ВДВ РФ вытеснили из пригорода Киева военнослужащих националистических батальонов Вооружённых сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. По данным ведомства, при отступлении украинские военные формирования бросили бронетехнику и оружие. В Минобороны отметили, что вооружения будут переданы силам ДНР и ЛНР.

Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населённого пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним, — рассказали в Минобороны.

Ранее глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают операцию по разгрому националистического батальона «Донбасс». Он отметил, что российские войска смогли 20 марта продвинуться на 12 километров.

В Минобороны РФ также сообщили, что экипаж российского вертолёта Ми-24 близ Днепра ушёл от прямого попадания выпущенной ВСУ ракеты Stinger. По данным российского военного ведомства, задачей Ми-24 была расчистка одного из украинских аэродромов, чтобы туда смогли высадиться десантные группы с вертолётов Ми-8, однако при пролёте Днепра по ним было выпущено 14-15 американских ракет Stinger.

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