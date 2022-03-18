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Минобороны РФ публиковало видео уничтожения беспилотником техники ВСУ

12:17, 20 марта 2022
Минобороны РФ публиковало видео уничтожения беспилотником техники ВСУ Разведывательный беспилотник «Форпост» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ беспилотником «Форпост». Операторы БПЛА сопроводили колонну самоходных артиллерийских установок до места расположения и ликвидировали их точечными ударами, сообщили в ведомстве. 

Операторы беспилотника сопроводили колонну самоходных артиллерийских установок до места их расположения. И в промзоне, где располагалась и другая техника противника, уничтожили их точечными ударами, отметили в Минобороны.

Ранее глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» из воздушного пространства Крыма и комплекса «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожили базу ГСМ в Николаевской области Украины.

Он также сообщил, что свыше 100 украинских военных и иностранных наёмников были уничтожены в результате российского удара по центру подготовки украинских сил в районе населённого пункта Овруч Житомирской области. Он был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования. 

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