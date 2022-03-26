МО РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской системы «Пион»

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения высокоточным ракетным вооружением украинской САУ 2С-7 «Пион». Скрытую огневую позицию заметили с российского беспилотника, затем по ней был нанесён удар.

В результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по складу ракет комплексов С-300 и «Бук» в 30 километрах от Киева. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. За минувшие сутки были уничтожены 67 военных объектов ВСУ и 18 украинских беспилотников.

Также 26 марта российские военные высокоточным оружием уничтожили крупную базу горючего, расположенную возле Львова. Объект обеспечивал топливом украинские войска на Западной Украине, а также в районе Киева.