МО РФ опровергло обвинения Украины в нанесении удара по театру в Мариуполе

В Минобороны России опровергли сообщения о совершении авиаудара по зданию драматического театра Мариуполя, которые ранее появились в украинских СМИ, передаёт РИА Новости. В ведомстве заявили, что в качестве провокации подрыв здания могли осуществить боевики украинского националистического батальона «Азов». Отмечается, что российские войска не рассматривали театр и центр города как цели для поражения.

По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра, — сообщили в Минобороны.

Представители Народной милиции ДНР ранее также заявили, что в Мариуполе готовится крупная фальсификация под руководством украинской стороны. Отмечалось, что ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине города, сообщив тем самым о большом числе жертв среди местного населения, и дискредитировать действия ВС РФ.

Американский президент Джо Байден ранее 16 марта заявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи. При этом он напомнил, что 12 марта Вашингтон уже выделял $200 млн на поставки вооружения. Тем самым общий объём дотаций за последние дни достиг $1 млрд. В рамках этой помощи Украина получит 800 лёгких систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов.