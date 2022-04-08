МО РФ обнародовало кадры уничтожения работавшего из укрытия танка ВСУ
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
10:40, 09 апреля 2022
Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me
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Вооружённые силы России уничтожили украинский танк, экипаж которого работал из укрытия в промышленной застройке, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Ведомство поделилось кадрами поражения цели высокоточным ракетным ударом.
Уничтожение танка ВСУ, экипаж которого работал из укрытия в промышленной застройке, — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что танк был обнаружен с помощью беспилотника.
Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения российскими истребителями СУ-30СМ и СУ-35 радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» Вооружённых сил Украины. Удары наносились ракетами класса «воздух-поверхность», а их уничтожение подтверждено данными средств объективного контроля.
Также двое пленённых украинских военных, которые выжили после крушения вертолёта Ми-8, направлявшегося в Мариуполь для эвакуации руководителей нацполка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), поблагодарили российских военнослужащих и врачей за спасение. Оба сейчас находятся в госпитале в Мелитополе. По словам врачей, их состояние стабилизировалось.