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МО РФ обнародовало кадры уничтожения работавшего из укрытия танка ВСУ

10:40, 09 апреля 2022
МО РФ обнародовало кадры уничтожения работавшего из укрытия танка ВСУ Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me
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Вооружённые силы России уничтожили украинский танк, экипаж которого работал из укрытия в промышленной застройке, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Ведомство поделилось кадрами поражения цели высокоточным ракетным ударом.

Уничтожение танка ВСУ, экипаж которого работал из укрытия в промышленной застройке,говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что танк был обнаружен с помощью беспилотника.

Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения российскими истребителями СУ-30СМ и СУ-35 радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» Вооружённых сил Украины. Удары наносились ракетами класса «воздух-поверхность», а их уничтожение подтверждено данными средств объективного контроля.

Также двое пленённых украинских военных, которые выжили после крушения вертолёта Ми-8, направлявшегося в Мариуполь для эвакуации руководителей нацполка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), поблагодарили российских военнослужащих и врачей за спасение. Оба сейчас находятся в госпитале в Мелитополе. По словам врачей, их состояние стабилизировалось.

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