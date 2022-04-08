МО РФ обнародовало кадры уничтожения работавшего из укрытия танка ВСУ

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Пленный стрелок ВСУ Иван Гавриленко, бывший в составе группы, которой поручили эвакуировать из Мариуполя руководителей националистического полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), назвал имена других участников группы, провалившей операцию. По его словам, которые приводят РИА Новости, командиром группы был офицер Назар Боровицкий. В состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский.

Ну, и плюс экипаж лётчиков, — сказал он. Капитан Дмитрий Бурлаков, также выживший после крушения вертолёта Ми-8, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей «Азова», отметил, что в состав экипажа...