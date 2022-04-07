МО РФ: неонацисты обстреляли из миномётов мирных жителей в Харькове

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга рассказал об очередном факте бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. В Харькове неонацисты провели акции устрашения мирных жителей, обстреляв их из миномётов, об этом говорится в заявлении Минобороны России.
Обстрел людей
Неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые, — сообщил генерал.
Эти факты, отметил Мизинцев, свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права.
Ранее новый мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе погибли около пяти тысяч мирных жителей в результате боёв и обстрелов. По его словам, несмотря на отток жителей, в городе осталось 300 тысяч человек. Самый плохой прогноз — 250 тысяч.