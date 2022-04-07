МО РФ: неонацисты обстреляли из миномётов мирных жителей в Харькове

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при зачистке Мариуполя от националистов бойцы российской армии находили всё больше подтверждений наличию в составе ВС Украины наёмников. В качестве доказательства глава республики опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, в котором «наглядны следы пребывания иностранных наёмников и террористов».

Но самое интересное в том, что во время зачисток после подавления огневого сопротивления врага наши бойцы находят всё больше подтверждений наличия в стане бандеровцев наёмников, — подчеркнул Кадыров. По его...