18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

МО РФ: неонацисты обстреляли из миномётов мирных жителей в Харькове

22:04, 07 апреля 2022
МО РФ: неонацисты обстреляли из миномётов мирных жителей в Харькове Фото: Diego Herrera/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга рассказал об очередном факте бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. В Харькове неонацисты провели акции устрашения мирных жителей, обстреляв их из миномётов, об этом говорится в заявлении Минобороны России.

Обстрел людей произошёл в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов города.

Неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые, — сообщил генерал.

Эти факты, отметил Мизинцев, свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права.

Ранее новый мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе погибли около пяти тысяч мирных жителей в результате боёв и обстрелов. По его словам, несмотря на отток жителей, в городе осталось 300 тысяч человек. Самый плохой прогноз — 250 тысяч.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео