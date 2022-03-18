МО РФ: националисты обстреляли в Харькове место выдачи гуманитарной помощи

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Он добавил, что в Северодонецке вместе с иностранными наёмниками они расстреляли мирных жителей. Он уточнил, что неонацисты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, сообщает РИА Новости.

В Харькове укронационалисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи, — заявил Мизинцев.

По его словам, в Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного населения последние продукты питания. В Запорожье националистически настроенные власти заставляют людей с помощью силы брать в руки «коктейли Молотова», чтобы использовать против российских военных.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так «цепляются». Дипломат также отверг обвинения в адрес России в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Он отметил, что людей в качестве живого щита продолжают удерживать украинские националисты.