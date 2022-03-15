МО РФ: на Украине в заложниках остаются более 7 тыс. иностранцев

В заложниках у националистов на Украине остаются более 7 тысяч иностранцев, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в портах страны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашeнков, передаёт ТАСС. Он сообщил, что страны Запада и ряд международных организаций игнорируют факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселённым районам Донецка. Конашенков добавил, что Россия также осуществляет активную гуманитарную поддержку и эвакуацию мирных граждан.

За прошедшие сутки 2709 тонн гуманитарного груза уже доставлено в населённые пункты пяти областей Украины, а также ДНР и ЛНР. За сутки из опасных районов Украины, а также ЛНР и ДНР эвакуированы 11 372 человека, из них 1873 ребёнка. В житомирском, луганском, донецком и мариупольском направлениях удалось эвакуировать 36 721 человека, — сказал Конашенков.

15 марта утром Конашенков сообщил, что вся территория Херсонской области взята под полный контроль силами ВС РФ. Он также добавил, что силами ДНР и ЛНР был захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников и военные трофеи. Среди захваченного оружия американские противотанковые комплексы Javelin и немецкие Panzerfaust 3, а также переносные зенитные ракетные комплексы.

Накануне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что все граждане Украины, взявшие в руки оружие, будут считаться военнослужащими. Он также отметил, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт по плану, силы ДНР продолжают «выдавливать националистов» из Мариуполя.