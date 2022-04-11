МО РФ: на Украине работает иностранная сеть по психологическому воздействию

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, Моди назвал сложившуюся вокруг спецоперации «очень тревожной». Об этом индийский премьер заявил перед разговором с главой США Джо Байденом, пишет агентство Reuters.

Премьер-министр Индии заявил, что новость об убийстве мирных жителей в Буче на Украине вызывает особую тревогу, — заявили в агентстве. Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель...