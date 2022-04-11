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МО РФ: на Украине работает иностранная сеть по психологическому воздействию

19:01, 11 апреля 2022
МО РФ: на Украине работает иностранная сеть по психологическому воздействию Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press
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На Украине работает целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передаёт ТАСС. По словам Мизинцева, данная организация занимается созданием различных «грязных провокаций», с целью очернения России.

На Украине действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности,сказал Мизинцев.

Генерал-полковник ранее сообщал, что Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения ВС России в жестоком отношении к населению Украины. Он также заявил, что прибывшая на Украину группa французских военных и жандармов попытается скрыть военные преcтупления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Воoружённых сил России.

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