МО РФ: количество ракетных ударов по Киеву может быть увеличено

Масштабы ракетных ударов по военным объектам в Киеве могут быть увеличены в случае проведения Украиной диверсий на российской территории, об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Ранее стало известно, что ВС РФ ночью нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по военному объекту на окраине Киева.

Масштабы ракетных ударов ВС РФ по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки или диверсии на территории России, — сказал он.

Генерал-майор дополнительно сообщил, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на посёлок Климово в Брянской области. По словам Конашенкова, российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили пусковую установку ракет «Точка-У» украинских войск.

Он также заявили, что в Харьковской области был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, а также что в Мариуполе был взят под контроль металлургический завод имени Ильича. Территория предприятия освобождена от боевиков нацбатальонов. Накануне стало известно, что в Мариуполе ликвидировали заместителя командира «Азова» (организация, запрещённая на территории России) старшего лейтенанта Виталия Грицаенко по прозвищу Гоголь.