Минобороны России сообщило об очередной провокации, проведённой киевскими властями, на этот раз в посёлке городского типа Воскресенское Николаевской области. Боевики теробороны с использованием машин со знаками Z грабили местное население, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно имеющимся данным, специалисты информационно-психологических операций по поручению командования ВСУ провели постановочную съёмку «актов мародёрства» якобы совершённых российскими военнослужащими в отношении мирных граждан.

Переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъёмку своих бесчинств на мобильные телефоны, — сообщил генерал.

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что ведомство заранее предупреждает «цивилизованный» Запад, что этот фейк «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через «объективные» и «независимые» западные СМИ при полном одобрении кураторов, находящихся в Киеве.

Подобные действия ещё раз являются демонстрацией полного безразличия к судьбам украинских мирных жителей со стороны киевских властей, отметил Михаил Мизинцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что украинские власти готовят провокации в населённых пунктах Сумской области. По её словам, постановки готовятся в населённых пунктах Середина-Буда и Нижняя Сыроватка, где ранее находились российские военнослужащие.