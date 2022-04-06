Минобороны: Киев готовит фейки о гибели мирных людей от действий ВС России
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:32, 06 апреля 2022
Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
ВСУ готовят очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей Украины якобы от действий Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет ТАСС. Он отметил, что для распространения фейков привлекаются иностранные журналисты.
С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ, — рассказал Мизинцев.
Он добавил, что всем участникам постановочных съёмок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере $25.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Он напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта, тогда как записи массовых убийств появились лишь 3 апреля. При этом вывод российских войск был подтверждён мэром Бучи Анатолием Федоруком, который представил этот факт как победу украинской армии и при этом не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном, зато улыбался на видеозаписи, что было бы явно неуместно, знай он о массовых убийствах в городе.