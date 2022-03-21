МО РФ: Киев дал указание нацбатальонам покидать Мариуполь под видом жителей

Минобороны РФ сообщило, что Киев дал указание нацбатальонам в Мариуполе покидать город под видом мирных жителей, в том числе и по гуманитарным коридорам. Об этом следует из заявления ведомства, пишет ТАСС.

В частности, министерство сообщает о том, что Киев отказался от предложений РФ по созданию коридоров для выхода мирных жителей и националистов без оружия из Мариуполя.

Свыше 62 тысяч жителей Мариуполя эвакуированы в Россию, — говорится в сообщении ведомства.

Как следует из заявления ведомства, без участия киевских властей за сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4631 ребёнок. С начала проведения специальной военной операции в Россию эвакуировались 346 740 человек, из которых 73 614 детей.

Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину доставлено 4 165 тонн гуманитарных грузов, проведено 513 гуманитарных акций. За минувшие сутки поступило 6 267 обращений украинских граждан, желающих эвакуироваться в Россию.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Мариуполя займёт отнюдь не несколько дней. По его словам, которые приводит телеканал «Россия 1», внутри города остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов, основной базой которых стал завод «Азовсталь».