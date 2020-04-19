Минобороны РФ доставило из КНР в Молдавию помощь для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/833568fe-827b-11ea-9d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Самолёт Ан-124 Минобороны РФ доставил в Молдавию из Китая медицинскую помощь общим весом около 40 тонн для борьбы с коронавирусом.

Как отметили в Минобороны России, ранее власти Молдавии обратились к российскому министерству с просьбой оказать содействие в доставке в республику помощи из КНР.

Проведена операция по переброске самолётом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России из Шанхая (КНР) в Кишинёв (Республика Молдова) медицинского имущества, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

В ведомстве добавили, что это первая совместная российско-китайская гуманитарная акция по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 апреля с территории подмосковного аэропорта Чкаловский вылетел российский военно-транспортный самолёт. Он направился в США для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Самолёт вылетел через сутки после разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о помощи в борьбе с COVID-19. На борту российского воздушного судна находятся средства индивидуальной защиты от заражения и необходимая медицинская техника.