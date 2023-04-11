Азербайджан сообщил о погибших и раненных при обстреле со стороны Армении

Фото: Azerbaijan_MOD/t.me

Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций военнослужащих со стороны Армении. В ведомстве указали, что обстрел велся из стрелкового оружия с позиций армянских военных у населенного пункта Дыг по позициям военнослужащих Азербайджана в Лачинском направлении. В Минобороны добавили, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.

В результате провокации со стороны ВС Армении на границе есть погибшие и раненные среди азербайджанских военнослужащих, — говорится на сайте военного ведомства.

11 апреля продолжается напряженность, вызванная провокацией в направлении Лачинского района со стороны подразделений вооруженных сил Армении, указали в министерстве.

Согласно информации МО Азербайджана, в результате предпринятых ответных мер азербайджанскими частями, дислоцированными на данном направлении, армянская сторона понесла большие потери.

В результате предпринятых нашими частями, дислоцированными на указанном направлении, необходимых мер другая сторона понесла большие потери, — следует из сообщения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что работа над мирным договором с Арменией идет не гладко, но Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном. Президент отметил, что несмотря на трудности, он уверен в возможности выйти на мирный договор, «который перевернет страницу многолетней вражды» и будет основан на нормах международного права.

Президент Армении Ваагн Хачатурян, в свою очередь, 3 апреля заявил, что Ереван намерен наладить отношения с Баку и подписать мирный договор.