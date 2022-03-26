МО Азербайджана опровергло отвод сил в Карабахе и нарушение режима тишины

Азербайджанские военные не отступали от села Фаррух в Карабахе и не нарушали режим тишины, говорится в сообщении МО Азербайджана. Так ведомство опровергло заявление Минобороны России об отводе азербайджанских подразделений от населённого пункта.

Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также ведомство опровергло информацию о ранении двух военнослужащих.

Информация о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана не соответствует действительности, случаев ранения азербайджанских военнослужащих также не зафиксировано, — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны России 26 марта сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Позднее Минобороны Азербайджана прояснило свою позицию по заявлению российского ведомства.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.