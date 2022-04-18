Российская авиация уничтожила завод по ремонту «Точек-У» в Днепропетровске

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Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила предприятие в Днепропетровске, на котором ремонтировали головные части ракет комплекса «Точка-У», сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что всего силы ВКС нанесли удары по 84 украинским военным объектам.

В Днепропетровске уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У», — сказано в сообщении

Ранее российские ВКС высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Львова 124-й объединённый центр обеспечения тыла командования сил логистики украинских военных, сообщил Конашенков. Он отметил, что в центре обеспечения тыла находилась крупная партия американского и европейского вооружения.

18 апреля российское военное ведомство опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Информацию о целях российские военные получили по разведывательным каналам, она подтвердилась при проверке и уточнении техническими средствами разведки.