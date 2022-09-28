МО Армении заявило о гибели трех военных на границе с Азербайджаном

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военнослужащие армии Армении

Трое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС, сообщили в Минобороны Армении. Отмечается, что сейчас ситуация на границе с Азербайджаном стабилизировалась. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что армянские вооруженные силы ранили азербайджанского солдата вблизи Кельбаджарского района.

По состоянию на 22:00 (21:00 мск) ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны три жертвы, — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь в направлении ряда городов.