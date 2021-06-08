В Интернете произошёл глобальный сбой

https://static.news.ru/photo/652202a2-c846-11eb-99f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-сайты Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и множество других перестали работать из-за аварии у провайдера. Произошёл глобальный сбой. Об этом сообщает продакт-менеджер Financial Times Мэтта Тэйлор в Twitter.

Поставщик CDN-провайдера Fastly испытывает массовое отключение, в результате чего Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и FT возвращают 503 ошибки, — говорится в сообщении.

Fastly, the CDN provider, is having a massive outage, resulting in Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian, and the FT returning 503 errors. https://t.co/parKGKwrSU — Matt 'TK' Taylor (@MattieTK) June 8, 2021

Многие эти ресурсы вместо главной страницы демонстрируют ошибку Error 503 Service Unavailable. У многих сайтов не загружаются картинки или какой-то внутренний контент. Вероятно, все эти сайты пользуются услугами провайдера Fastly, у которого возникли проблемы с оборудованием.

31 мая на Камчатке произошла крупная авария, в результате которой жители региона остались без Интернета и телефонной связи. Была парализована банковская система, делопроизводство в частных и государственных учреждениях, множество сервисов не работало, например, покупатели не могли расплатиться с помощью банковских карт в магазинах.