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В Интернете произошёл глобальный сбой

13:40, 08 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-сайты Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и множество других перестали работать из-за аварии у провайдера. Произошёл глобальный сбой. Об этом сообщает продакт-менеджер Financial Times Мэтта Тэйлор в Twitter.

Поставщик CDN-провайдера Fastly испытывает массовое отключение, в результате чего Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и FT возвращают 503 ошибки, — говорится в сообщении.

 

Многие эти ресурсы вместо главной страницы демонстрируют ошибку Error 503 Service Unavailable. У многих сайтов не загружаются картинки или какой-то внутренний контент. Вероятно, все эти сайты пользуются услугами провайдера Fastly, у которого возникли проблемы с оборудованием.

31 мая на Камчатке произошла крупная авария, в результате которой жители региона остались без Интернета и телефонной связи. Была парализована банковская система, делопроизводство в частных и государственных учреждениях, множество сервисов не работало, например, покупатели не могли расплатиться с помощью банковских карт в магазинах.

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