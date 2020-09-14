Счета дочери Каримова потратят на благо жителей Узбекистана

https://static.news.ru/photo/230237c2-f6a8-11ea-a129-fa163e074e61_660.jpg Гульнара Каримова Фото: vk.com/karimova.gulnara/Global Look Press

Швейцария согласилась вернуть Узбекистану десятки миллионов долларов со счетов дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В республике заявили, что деньги будут использованы на благо народа.

Отмечается, что сейчас счета певицы, политика и бизнесвумен заморожены в десятке стран. Швейцария и Узбекистан договорились о возвращении Ташкенту 131 миллионов долларов с условием, что тратить их республика может только на благо народа, открыто и отчитываясь западу о расходах, сообщает НТВ.

Суды над Каримовой идут с 2015 года. В 2017 году в рамках ещё одного уголовного дела ей дали 10 лет тюрьмы. Однако летом 2018 года ей заменили наказание и осудили на пять лет.

6 января Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об окончании расследования очередного уголовного дела в отношении Каримовой. По версии прокуроров, старшая дочь Ислама Каримова и другие лица в составе преступной группировки причастны к вымогательству, хищению бюджетных средств и легализации доходов за рубежом. Общие потери оценивают более чем в 2 миллиарда долларов.

В феврале Каримова обратилась к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву. Она сообщила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования. Женщина подчеркнула, что ранее изъятые у неё активы и имущество общей стоимостью $1,2 млрд не были засчитаны в счёт погашения материального ущерба, писал NEWS.ru.