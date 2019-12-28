https://static.news.ru/photo/0bbce92c-29c6-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Фото: SeagullNady /Pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло крупную аферу с газом, в котором участвовали две ТЭЦ. Результаты расследования бюро направило в Верховный антикоррупционный суд Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Расследование бюро установило, что владельцы двух ТЭЦ, Новояворовской и Новороздольской, закупали в течение двух лет у НАК «Нафтогаз Украины» природный газ по ценам, существенно ниже рыночных. Такая информация следует из ряда заключённых соглашений между компаниями.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3–5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причинённых НАК «Нафтогаз Украины» в результате реализации описанной коррупционной схемы, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что расследование велось около двух лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал о ходе переговоров по транзиту газа. Он сообщил, что согласование текстов соглашений о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года продолжается, но пока ни один из них не согласован.