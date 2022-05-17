«Многие не дожили»: военный эксперт оценил вывоз раненых с «Азовстали» Военный эксперт Шурыгин назвал «делом времени» капитуляцию ВСУ с «Азовстали»

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Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что капитуляция украинской группировки с «Азовстали» в Мариуполе — дело времени после начавшейся 16 мая эвакуации раненых. Именно поэтому, подчёркивает эксперт в интервью «Известиям», было решено не штурмовать завод, а методично осаждать его.

Всё дальнейшее сопротивление остатков украинских сил было полностью бесполезным и бессмысленным, нацеленным на медиакартинку и пропаганду, а не на военный эффект, — убеждён Шурыгин.

Эксперт отметил, что стартовавший вывоз раненых — это только начало. Оружие вскоре сложат и другие, так как другого выхода у них нет.

А пока Киев «стриг купоны» на пропаганде многие из блокированных там не дожили до момента капитуляции, — обратил внимание специалист.

Так, сдавшиеся в Мариуполе в начале апреля более тысячи морпехов получили помощь. Десятки или даже сотни тяжело раненых боевиков на «Азовстали», которых отказались выпустить свои же, умерли в подземельях завода «без всякого смысла, в грязи и антисанитарии» или же стали инвалидами.

В этом, считает Шурыгин, вина как непосредственного командования националистов «Азова» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела), так и киевских властей. Последние максимально оттягивали момент капитуляции и скармливали бойцам байки об эвакуации кораблями и вертолётами.

Ранее сообщалось, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули 274 украинских военных, среди них — 53 тяжело раненых. Их вывезли с территории предприятия на десяти автобусах.