МККК назвал аварию на Каховской ГЭС одной из самых значительных в ходе СВО В Красном Кресте назвали аварию на Каховской ГЭС одной из самых значительных в ходе СВО

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Разрушение Каховской гидроэлектростанции является одной из самых значительных аварий с момента начала боевых действий на Украине, заявила в Telegram пресс-служба Международного комитета Красного Креста (МККК). В организации подчеркнули, что разрушения привели к затоплению жителей Херсонской области, находящихся по обе стороны Днепра.

Разрушение Каховской ГЭС - одно из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года. Тысячи человек на обоих берегах Днепра уже пострадали от наводнения. Жизнь многих в опасности, кто-то останется без крова. Их гуманитарные потребности будут значительными, — говорится в сообщении МККК.

Представители организации ведут переговоры с властями региона с целью найти пути помощи пострадавшим, уточнили в Красном Кресте.

Ранее стало известно, что жители Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов Херсонской области, которые в скором времени будут эвакуированы из своих домов из-за затопления, будут размещены во временных пунктах в Геническе и Скадовске. По словам властей, в пункте размещения в Геническе места хватит на 300 человек. В ближайшее время жители будут отправлены туда на автобусах.

Незадолго до этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ЧП на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, крупная эвакуация людей не потребуется.

Тем временем город Новая Каховка оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани.

О ЧП на ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В ЕС и в Киеве возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что станцию обстреляла российская сторона.