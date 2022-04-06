Мизинцев заявил, что РФ может инициировать заседание СБ ООН по пленным

Российская сторона сохраняет возможность инициировать созыв заседания Совета Безопасности ООН по военнопленным, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, бездействие гуманитарных организаций вроде МККК (Международный комитет Красного Креста) в данном вопросе может стать причиной к инициации созыва, пишет ТАСС.

В случае непринятия мер со стороны МККК и других гуманитарных организаций Российская Федерация оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, — заявил Мизинцев.

Мизинцев подчеркнул, что Россия обратилась к ООН, ОБСЕ, а также к турецким, немецким и французским властям, чтобы потребовать обеспечить доступ представителям МККК к российским военнопленным.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало о срыве обмена пленными украинскими властями. В ведомстве заявили, что список военнослужащих постоянно изменялся, а число людей сокращалось. По словам представителя Минобороны РФ Мизинцева, изначально для обмена был заявлен список из 251 военнослужащего. Он уточнил, что за сутки перечень несколько раз сокращался Украиной.