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Правоохранительные органы возбудили дело на митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на проведение богослужений во время карантина, введённого из-за распространения коронавируса. Священнослужителя арестовали на несколько часов.

Митрополит провёл службу вечером 20 марта в храме Распятия на острове Китира, предварительно пригласив на неё прихожан. В полиции острова он пояснил, что ещё не получал циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Священнослужителя отпустили с предупреждением о том, что в случае повторного нарушения он предстанет перед специальным судом, рассматривающим дела задержанных на месте, сообщает издание «Вима ортодоксиас».

Как писал NEWS.ru ранее, протодиакон Андрей Кураев назвал «циничным бизнес-проектом» принесение мощей Иоанна Крестителя в Казанский собор Санкт-Петербурга на фоне пандемии коронавируса. К святыне, которую привезли из Иерусалима 9 марта, потянулись сотни верующих.