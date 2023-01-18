Митрополит РПЦ выступил в СБ ООН по Украине впервые в истории

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В Совете безопасности ООН впервые в истории выступил Митрополит Русской православной церкви Волоколамский Антоний (Севрюк), передает РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание СБ ООН по вопросу гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что Киев своими действиями подрывает мирный диалог.

Постпред России при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января <...> из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Митрополит Русской православной церкви 17 января впервые в истории выступил в Совбезе ООН, — сказано в публикации.

Священник подчеркнул, что УПЦ не является политической организацией, а религиозной, которая объединяет более 12 тысяч общин и миллионы украинских граждан.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение украинского лидера сатанизмом, сделав акцент на том, что оно было принято в православное Рождество.