Митингующие в Вене набросились на полицейских

Митинг антифашистов в Вене обернулся массовыми беспорядками. Противники фашизма даже атаковали полицейских, из-за чего последним пришлось применить слезоточивый газ, пишет РИА Новости.
Антифашисты собрались на митинг в парке имени Зигмунда Фрейда. Демонстранты скандировали лозунги и вели себя достаточно агрессивно. За всем этим
В какой-то момент митинг перерос в столкновение с полицией. Антифашисты принялись бросать в правоохранителей бутылки и другие предметы из-за того, что последние начали оттеснять участников акции. В результате полиция применила слезоточивый газ.
Помимо этого, стало известно, что в Вене на 1 мая было запланировано 20 акций.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Стокгольма разогнали демонстрацию против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Правоохранители поговорили с организатором акции и выяснили, что на демонстрации собрались более восьми человек, что не допускается в связи с коронавирусными ограничениями. Тогда полицейские попросили митингующих разойтись, но «диалог не увенчался успехом».