Митингующие в Вене набросились на полицейских

https://static.news.ru/photo/52a08262-aaa4-11eb-b981-96000091f725_660.jpg Фото: Isabelle Ouvrard via www.imago-i/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Митинг антифашистов в Вене обернулся массовыми беспорядками. Противники фашизма даже атаковали полицейских, из-за чего последним пришлось применить слезоточивый газ, пишет РИА Новости.

Антифашисты собрались на митинг в парке имени Зигмунда Фрейда. Демонстранты скандировали лозунги и вели себя достаточно агрессивно. За всем этим наблюдало большое количество правоохранителей.

В какой-то момент митинг перерос в столкновение с полицией. Антифашисты принялись бросать в правоохранителей бутылки и другие предметы из-за того, что последние начали оттеснять участников акции. В результате полиция применила слезоточивый газ.

Помимо этого, стало известно, что в Вене на 1 мая было запланировано 20 акций.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Стокгольма разогнали демонстрацию против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Правоохранители поговорили с организатором акции и выяснили, что на демонстрации собрались более восьми человек, что не допускается в связи с коронавирусными ограничениями. Тогда полицейские попросили митингующих разойтись, но «диалог не увенчался успехом».