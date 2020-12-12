Мистический монолит обнаружен в Австралии

https://static.news.ru/photo/39eb991c-3d37-11eb-a95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/akula.media

Металлический трёхгранный столб, похожий на ранее появлявшийся в США монолит, обнаружен в Австралии. Он также вскоре исчез.

Сверкающий монолит с тремя гранями был замечен в Аделаиде, Южная Австралия, на прошлой неделе рядом с Сифордским железнодорожным мостом. Однако через несколько дней его уже не было, сообщает РЕН ТВ.

На появившемся и пропавшем монолите в Австралии были особенности — гравировка с тремя не связанными друг с другом точками на карте. Сообщается, что так были указаны координаты башни Трампа в Нью-Йорке, Сфинкса в Египте и необитаемого острова недалеко от Гуама.

Ранее сообщалось, что этот или похожие на него столбы находили в Польше, Великобритании и Испании и все они исчезали. Первый из мистических монолитов был найден в США в пустыне Юта.

Как писал NEWS.ru, представители арт-группы из США The Most Famous Artist заявили, что именно они установили монолит в пустыне американского штата Юта. В доказательство этого они привели фото работы над объектом.

На своём сайте они также заявили, что готовы продать монолит за $45 тысяч. Доставка, по их словам, займёт четыре — шесть недель.