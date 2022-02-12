Миссия ОБСЕ продолжит работу на Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу на Украине без перерыва. Соответствующее заявление сделала генеральный секретарь организации Хельга Шмид в своём Twitter.

Большое спасибо Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офису координатора проектов ОБСЕ на Украине за выдающуюся работу. Они продолжат выполнять свою работу без перерыва, — написала Шмид.

Тем не менее, в ОБСЕ подтвердили. что некоторые страны-участницы отозвали своих наблюдателей из миссии на Украине.

О том, что администрация США намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине на фоне обострения ситуации вокруг страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Кроме того, Вашингтон принял решение сократить своё дипломатическое присутствие в американском посольстве в Киеве.

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка 13 февраля. Иностранцы покидают территорию Украины якобы из-за угрозы «российского вторжения».

Позднее в Донецк прибыли новые представители ОБСЕ и стало известно, что отъезд ряда специалистов связан не в возможной «российской агрессией», а с рабочей ротацией.