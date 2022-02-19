Миссия ОБСЕ подсчитала число нарушений режима прекращения огня в Донбассе

В Донецкой области 18 февраля было зафиксировано 591 нарушение режима прекращения огня, включая 553 взрыва. Об этом сообщила Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ. В Луганской области было зафиксировано 975 нарушений. Данные передаёт РИА Новости.

В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчётный период зафиксировано 222 нарушения, — говорится в заявлении СММ ОБСЕ.

В Луганской области, в свою очередь, зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов.

Данные представлены на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 18 февраля.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Беженцы уже больше суток массово приезжают на территорию Ростовской области, для них организовано проживание и питание, часть людей распределяют в другие регионы России.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что их разведке удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. На операцию отводится пять суток. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля.

В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резник заявил, что Украина не планирует проводить военные операции в Донбассе.