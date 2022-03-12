Миссия наблюдателей от СНГ: выборы главы Туркменистана прошли без нарушений

Президентские выборы в Туркмении были проведены в соответствии с избирательным законодательством республики, жалоб и нарушений выявлено не было, заявил в ходе брифинга по итогам мониторинга выборов президента глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов. Он отметил, что выборы были открытыми и конкурентными, члены миссии также присутствовали при подсчёте голосов, сообщает РИА Новости.

Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводам о том, что выборы президента Туркменистана проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, были свободными, открытыми и конкурентными, — сказал он.

Внеочередные президентские выборы прошли 12 марта. На пост главы страны претендовали девять кандидатов, среди которых и сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов. По данным Центральной избирательной комиссии, 12 марта к 19:00 по местному времени явка составила 97%.

Ранее сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что если он победит на президентских выборах, республика сохранит нейтральный статус. 14 февраля 2022 года правящая Демократическая партия выдвинула его кандидатуру на внеочередные президентские выборы в Туркмении.